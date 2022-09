David Bensadoun, PDG du Groupe Aldo

Remettre sur pied un empire de la chaussure

Il aura fallu plus de deux ans au Groupe Aldo pour terminer sa restructuration depuis que l’entreprise s’est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) en mai 2020, au plus fort de la première vague de la pandémie de COVID-19. David Bensadoun, PDG du Groupe Aldo, revient sur ces deux années éprouvantes qui se sont traduites par l’abolition de 400 postes à son siège social de Montréal et la fermeture de près de 270 magasins d’entreprise.