Le détaillant à bas prix Dollarama est en train de conquérir de nouveaux clients, alors que les acheteurs canadiens délaissent de plus en plus les magasins plus chers pour se tourner vers les enseignes « à un dollar » dans le contexte de forte inflation.

Brett Bundale La Presse Canadienne

La chaîne de magasins a indiqué vendredi qu’elle attirait des consommateurs de « tous les horizons » – y compris au sein des ménages à revenu élevé – parce que la hausse du coût de la vie pèse sur les budgets.

« Je crois qu’il y a probablement (une migration) en raison de l’environnement inflationniste et des pressions sur le portefeuille de tout le monde », a estimé vendredi le président et chef de la direction de Dollarama, Neil Rossy, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

« C’est une excellente occasion pour nous de garder certains de ces clients qui, autrement, ne seraient peut-être pas venus dans notre magasin. »

Les solides ventes et les bénéfices de la société au cours du plus récent trimestre témoignent d’« une demande particulièrement forte pour les produits de première nécessité » et d’une bonne valeur, a-t-il ajouté.

Le directeur financier de Dollarama, J. P. Towner, a souligné que le détaillant avait enregistré de solides ventes de « produits de consommation clés » comme la nourriture, les produits saisonniers comme les jouets de plage et les accessoires de barbecue et les articles de fête.

« Nous sommes dans un environnement où nous gagnons des parts de marché en raison (de l’inflation) », a expliqué M. Towner, notant que les ventes de la société étaient soutenues par son réseau de magasins en expansion.

La chaîne de magasins à un dollar voit également ses catégories de rentrée scolaire et de papeterie connaître une bonne performance pendant le trimestre en cours, a-t-il ajouté.

L’entreprise montréalaise a relevé ses prévisions de ventes pour ses magasins ouverts depuis au moins un an pour l’exercice, alors qu’elle affichait un bénéfice de 193,5 millions au deuxième trimestre, en hausse par rapport à celui de 146,2 millions du même trimestre l’an dernier. Ses ventes ont progressé de 18,2 % sur un an.

Le bénéfice par action de Dollarama s’est chiffré à 66 cents pour le trimestre clos le 31 juillet, par rapport à celui de 48 cents de la même période l’an dernier.

Les revenus trimestriels ont totalisé 1,22 milliard, contre 1,03 milliard un an plus tôt, tandis que les ventes des magasins ouverts depuis au moins un an, une mesure clé du secteur de la vente au détail, ont augmenté de 13,2 %. Le nombre de transactions a augmenté de 20,2 %, mais la valeur moyenne des transactions a diminué de 5,8 %.

Articles à 5 $

L’analyste Irene Nattel, de RBC Dominion valeurs mobilières, a souligné dans un rapport que les résultats de Dollarama avaient dépassé les prévisions de la banque, dans un contexte où la performance des magasins ouverts depuis au moins un an avait été meilleure que prévu.

Le solide trimestre de Dollarama témoigne de son « positionnement de valeur, qui résonne de plus en plus fortement auprès des consommateurs », a-t-elle fait valoir.

La plus petite taille du panier associée à une augmentation du trafic en magasin reflète des ventes plus élevées de produits de consommation et une forte demande saisonnière, a ajouté Mme Nattel.

Dollarama a relevé sa prévision de croissance des ventes des magasins comparables pour son exercice financier 2023, pour la porter à la fourchette comprise entre 6,5 % et 7,5 %. Elle visait précédemment la fourchette entre 4,0 % et 5,0 %.

Entre-temps, la société continue d’ajouter plus d’articles à son nouveau prix maximal de 5 $. Dollarama a expliqué que les prix plus élevés lui permettaient de proposer de nouveaux produits et de réapprovisionner les stocks qui ont dû quitter ses magasins en raison de l’inflation.

Les articles à 5 $ élargiront la gamme de produits de l’entreprise, avec de nouveaux articles attendus dans les catégories saisonnières, les décorations, la vaisselle et d’autres sections des magasins.

Dollarama a l’intention de se concentrer sur la commande hâtive des stocks, a expliqué M. Towner, afin d’être en bonne position lors des périodes de ventes à venir pour Halloween et Noël.

La chaîne voit ses coûts logistiques « se réajuster » alors que les prix des conteneurs diminuent par rapport aux sommets enregistrés plus tôt cette année, a poursuivi M. Towner.

« Nous assistons à une certaine normalisation de l’environnement de la chaîne d’approvisionnement, a-t-il précisé. Nous sommes loin d’être revenus aux niveaux d’avant la pandémie, mais nous sommes dans une meilleure situation qu’il y a environ six à neuf mois. »