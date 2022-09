Peter Ruis était président d’Indigo avant d’être promu au plus haut poste, le 5 septembre. Il a aussi été nommé au conseil d’administration d’Indigo.

(Toronto) Le détaillant Indigo Books & Music a promu Peter Ruis au poste de chef de la direction en remplacement de Heather Reisman, qui a fondé l’entreprise.

La Presse Canadienne

Mme Reisman deviendra présidente-directrice du conseil d’administration et restera grandement impliquée dans les activités du libraire, a précisé l’entreprise.

M. Ruis sera un bon patron pour Indigo, a fait valoir Mme Reisman, ajoutant qu’il serait essentiel à son succès futur et au soutien des valeurs et de la culture derrière l’organisation depuis sa fondation.

Indigo a aussi annoncé qu’Andrea Limbardi, la cheffe du consommateur et du numérique, avait été nommée présidente.

