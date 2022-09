L’acquisition par Bell de Distributel, d’un montant qui n’a pas été dévoilé et qui doit recevoir l’approbation des autorités réglementaires, permettra en outre au géant canadien des télécommunications d’acquérir les marques Primus et ThinkTel.

Après EBOX en février dernier, Bell a mis la main sur un autre important fournisseur indépendant en télécommunications, Distributel, basé à Toronto.

Karim Benessaieh La Presse

La transaction, d’un montant qui n’a pas été dévoilé et qui doit recevoir l’approbation des autorités réglementaires, permettra en outre à Bell d’acquérir les marques Primus et ThinkTel que possédait Distributel.

Par communiqué, on a assuré que Distributel continuera d’opérer de façon indépendante sous la direction de Matt Stein, qui en est le chef de la direction. Celui-ci était par ailleurs jusqu’à tout récemment président des Opérateurs de réseaux concurrentiels canadiens (ORCC), qui représente 24 opérateurs indépendants. Il s’était montré particulièrement critique des récentes décisions du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), notamment celle de mai 2021 qui annulait une baisse importante de tarifs de gros de l’internet. « La plupart des indépendants ne font que tenir bon et ont dû refiler la hausse à leurs clients, et leurs parts de marché ont beaucoup décliné », avait-il déclaré à La Presse en mai dernier.

« Grâce à cette annonce, Distributel est mieux positionnée pour faire face à la concurrence et respecter l’engagement pris depuis des décennies d’offrir des choix et des prix abordables aux Canadiens d’un océan à l’autre », a-t-il déclaré ce vendredi par communiqué. Surtout présente au Québec et en Ontario, Distributel offre un large éventail de services de télécommunications depuis 1988, allant de l’internet résidentiel au mobile en passant par la télédistribution.

Troisième acquisition

L’entreprise ne fournit plus de données sur son nombre de clients depuis 2015, alors qu’elle rapportait en avoir 200 000.

« Distributel est une entreprise prospère dotée de talents chevronnés de l’industrie et nous sommes heureux de les accueillir dans le groupe d’entreprises du Bell, a déclaré par communiqué Blaik Kirby, président de groupe, marché consommateur et petites et moyennes entreprises (PME), Bell. Au sein de Bell, Distributel améliorera ses services innovants pour les clients résidentiels et les petites et moyennes entreprises, en s’appuyant sur les ressources et la technologie de Bell. »

Il s’agit de la troisième acquisition d’un important fournisseur indépendant par une grande entreprise en télécommunications au Canada, après celles de VMedia en juillet dernier par Québecor et EBOX par Bell en février.

Sur Twitter, le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a assuré n’avoir été mis au courant qu’« en fin de journée » de cette nouvelle acquisition de Bell. « Je suis convaincu que le Bureau de la concurrence veillera à ce que cette transaction protège les intérêts des Canadiens en matière d’abordabilité et de concurrence », a-t-il écrit.