La présidente et chef de la direction de la Banque Laurentienne du Canada, Rania Llewellyn, reste confiante en la capacité de l’institution de dépasser ses cibles financières pour 2022 malgré la conjoncture macroéconomique, en raison de la robustesse de ses activités principales et de l’approche prudente et rigoureuse en matière de crédit.

(Montréal) La Banque Laurentienne du Canada déclare un résultat net de 55,9 millions et un résultat dilué par action de 1,18 $ pour le troisième trimestre de 2022, comparativement à un résultat net de 62,1 millions et un résultat dilué par action de 1,32 $ pour le trimestre correspondant de l’exercice 2021.

La Presse Canadienne

Le résultat net ajusté de la banque établie à Montréal s’est élevé à 58,2 millions et le résultat dilué par action ajusté a été de 1,24 $ pour le troisième trimestre de l’exercice en cours, par rapport à un résultat net ajusté de 59 millions et un résultat dilué par action ajusté de 1,25 $ un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 1,25 $ par action, selon les estimations compilées par la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.

Les revenus se sont élevés à 260 millions, en hausse par rapport à 254,9 millions réalisés lors du troisième trimestre de 2021.

La présidente et chef de la direction de la Banque Laurentienne du Canada, Rania Llewellyn, reste confiante en la capacité de l’institution de dépasser ses cibles financières pour 2022 malgré la conjoncture macroéconomique, en raison de la robustesse de ses activités principales et de l’approche prudente et rigoureuse en matière de crédit.

Entreprise citée dans cette dépêche : Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB)