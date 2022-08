Hydro-Québec et son partenaire américain ont obtenu gain de cause devant la Cour suprême du Maine, qui reconnaît que le référendum qui a dit non au projet d’interconnexion vers le Massachusetts était inconstitutionnel.

Hélène Baril La Presse

Le tribunal a toutefois renvoyé la cause devant le tribunal de première instance où Hydro-Québec et son partenaire devront démontrer qu’ils ont obtenu tous les permis et autorisations nécessaires. Des délais supplémentaires sont donc prévus, qui pourraient mettre en péril le projet et l’important contrat conclu par Hydro-Québec pour approvisionner le Massachusetts en électricité.

Une autre décision de la Cour suprême du Maine est encore à venir, sur la question de la validité du bail qu’a obtenu le partenaire d’Hydro-Québec pour le passage de la ligne de transport sur des terres publiques sur une distance de 1,4 km.

« Hydro-Québec et son partenaire américain NECEC Transmission LLC étudient actuellement les décisions du tribunal afin de déterminer la suite à donner, ainsi que les impacts potentiels sur le calendrier de construction de la ligne de transport », ont fait savoir les deux entreprises.