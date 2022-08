(Ottawa) Ottawa déboursera 187 millions supplémentaires pour prolonger de deux ans le bail d’un navire civil converti que la marine utilise comme bateau de ravitaillement en attendant ceux en construction.

Lee Berthiaume La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral a annoncé vendredi l’accord modifié avec le chantier maritime de la Davie, basé à Lévis, à la suite de nouveaux retards dans la livraison de deux navires de soutien permanents.

Les responsables ont révélé en juin que le premier navire ne serait pas livré avant au moins 2025, deux ans plus tard que l’estimation précédente et six ans plus tard que prévu initialement.

Davie a commencé à louer le MV Astérix à la Marine royale canadienne en janvier 2018 après qu’un incendie et une corrosion excessive ont forcé l’armée à retirer ses deux seuls navires de ravitaillement avant que les nouveaux bateaux ne soient prêts.

Le contrat de location initial de cinq ans entre Ottawa et Davie pour l’Astérix a été lancé en janvier 2018. Il était évalué à 620 millions, avant que le gouvernement n’ajoute 70 millions supplémentaires en 2020 parce qu’il était utilisé plus que prévu.

Le nouvel accord verra le gouvernement choisir deux des cinq options d’un an qui étaient incluses dans le contrat initial.

Des documents obtenus par La Presse Canadienne en 2020 ont montré que la marine s’attend à continuer de compter sur l’Astérix et ses partenaires pour aider à réapprovisionner les flottes canadiennes en mer même après la construction des deux navires de soutien interarmées.

Le Canada avait initialement prévu d’acheter trois nouveaux navires de soutien de la marine lorsqu’il a lancé le projet il y a plus de dix ans, mais les dépassements de coûts ont réduit la commande à deux.

Les responsables de la marine ont continué d’indiquer que deux navires de soutien n’étaient pas suffisants pour répondre aux besoins à long terme de la force maritime, car la politique du gouvernement exige que l’armée soit en mesure d’exploiter deux flottes en mer en même temps.

La marine craint être paralysée chaque fois que l’un des deux navires de soutien interarmées est hors service, soit pour des réparations ou pour une autre raison.

Le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, a estimé en novembre 2020 que le prix d’achat du MV Astérix et d’un autre porte-conteneurs converti au Chantier Davie serait d’environ 1,4 milliard. Tandis qu’environ 4,1 milliards sont nécessaires pour construire deux nouveaux navires de soutien conjoints.

Mais lorsque questionné en juin à savoir si le gouvernement envisageait d’acheter l’Astérix au Chantier Davie, les hauts responsables ont répondu non, en partie parce qu’il n’était pas conçu pour les environnements à haut risque.

L’accord initial entre Davie et le gouvernement était au cœur des poursuites contre le vice-amiral à la retraite Mark Norman.

L’ancien commandant en second de l’armée a été accusé d’avoir divulgué des secrets du cabinet concernant le contrat de location avec Davie, mais l’accusation d’abus de confiance contre lui a été suspendue en 2019 lorsque les procureurs de la Couronne ont conclu qu’ils n’avaient aucune chance raisonnable d’obtenir une condamnation.

La Couronne a également abandonné sa poursuite connexe en juin contre un fonctionnaire fédéral, Matthew Matchett. Les deux hommes avaient clamé leur innocence.