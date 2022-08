(Detroit) Ford Motor Co. supprime environ 3000 emplois de cols blancs alors que le constructeur tente de réduire les coûts et de passer des véhicules à combustion interne aux véhicules électriques.

Tom Krisher Associated Press

Les dirigeants du constructeur automobile de Dearborn, dans le Michigan, ont fait l’annonce lundi dans un courriel interne à l’entreprise, affirmant que 2000 salariés à temps plein seraient licenciés ainsi que 1000 autres contractuels.

Les coupes représentent environ 6 % des 31 000 salariés à temps plein aux États-Unis et au Canada. Les 56 000 ouvriers syndiqués de Ford ne sont pas concernés. Certains travailleurs perdront également leur emploi en Inde.

Le président exécutif Bill Ford et le chef de la direction Jim Farley précisent dans le courriel que Ford fournira des prestations et une aide significative aux travailleurs pour trouver de nouveaux emplois.

Ils ajoutent que Ford a une chance de diriger la nouvelle ère des véhicules connectés et électriques.

« Construire sur cet avenir nécessite de changer et de remodeler pratiquement tous les aspects de la façon dont nous fonctionnons depuis plus d’un siècle, est-il précisé. Cela signifie redéployer les ressources et s’attaquer à notre structure de coûts, qui n’est pas compétitive par rapport aux entreprises traditionnelles et nouvelles. »

MM. Farley et Ford ajoutent qu’ils ont examiné le travail de chaque équipe pour décider où les coupes seraient effectuées. La société a déterminé que sa structure de coûts n’était pas compétitive avec General Motors, Stellantis et Tesla.

« Nous réorganisons et simplifions les fonctions dans toute l’entreprise », écrivent-ils.

M. Farley a répété à plusieurs reprises que l’entreprise comptait trop d’employés et devait réduire ses coûts afin d’accélérer sa transition vers les véhicules électriques.

L’entreprise s’est déjà restructurée en Europe, en Asie et en Inde.