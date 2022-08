La transaction concerne des activités de camionnage à lots complets et à contrôle de température aux États-Unis, ainsi que des activités de logistique au Mexique.

Le camionneur TFI vend pour 525 millions US de ses activités aux États-Unis

Le géant du camionnage TFI International, d’origine québécoise, vend une partie significative de ses activités aux États-Unis et au Mexique pour un montant de 525 millions US.

Martin Vallières La Presse

La transaction annoncée lundi matin avec le transporteur américain Heartland Express, basé en Iowa, implique des activités qui comptent pour près de la moitié du chiffre d’affaires récent de TFI aux États-Unis.

Elle concerne des activités de camionnage à lots complets et à contrôle de température aux États-Unis, ainsi que des activités de logistique au Mexique.

Selon les informations fournies par TFI, ces activités regroupent quelque 2800 employés, 2000 camions-tracteur et 7800 remorques. Elles ont cumulé pour 450 millions US de revenus lors du récent exercice complet en 2021, avec un bénéfice opérationnel d’environ 50 millions US.

En contrepartie, TFI conserve aux États-Unis ses activités de transport de lots diversifiés, de lots spécialisés et de logistique. Ces activités cumulent environ 545 millions US en chiffre d’affaires annualisé au 30 juin dernier, avec un bénéfice opérationnel décrit à hauteur de 31 millions US.

De l’avis du président du conseil et chef de la direction de TFI, Alain Bédard, la décision de vendre une partie importante de ces activités aux États-Unis découle d’une « évaluation approfondie » de l’ensemble des actifs de l’entreprise dans le but de « stimuler les flux de trésorerie et le rendement sur le capital investi » de l’entreprise de camionnage.

Selon M. Bédard, « en concentrant les opérations de TFI aux États-Unis sur les activités de transport de lots brisés à rendement plus élevé, ainsi que la logistique et le transport spécialisé de lots complets, cette transaction réduira notre intensité de capital. »

TFI entend d’ailleurs utiliser le résultat net de cette transaction de 525 millions US pour « rembourser la dette à court terme » tout en rehaussant la capitalisation de ses activités de camionnage capables de « générer des rendements plus élevés ».

En Bourse, où TFI est évaluée en tout à près de 11,5 milliards CA, les investisseurs en actions cotées à Toronto et à New York réagissent de façon mitigée à l’annonce de cette revente majeure d’activités pour un demi-milliard US.

En mi-séance, lundi, les actions de TFI cotent en repli de près de 2 % à New York, à 99 $US, et en repli de 1,7 % à Toronto, à 130 $CA.

Pendant ce temps, l’indice sectoriel des transports sur la Bourse américaine, le « S&P 500 Transportation Index », est aussi en repli de 1,2 % en mi-séance, lundi.