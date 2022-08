(Londres) Cineworld Group, l’une des plus grandes chaînes de salles de cinéma au monde, a confirmé lundi qu’elle envisageait une demande de placement sous la protection du Chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis et d’autres actions similaires ailleurs.

Associated Press

La société britannique, qui possède Regal Cinemas aux États-Unis et opère dans 10 pays, précise que la faillite est une option qu’elle envisage pour aider à préserver une entreprise qui a eu du mal à se remettre de l’impact des restrictions liées à la COVID-19.

Cineworld indique être en pourparlers avec les principales parties prenantes telles que les prêteurs. Elle s’attend à ce que les opérations se déroulent normalement après tout dépôt et qu’« en fin de compte, (elle) poursuive ses activités à plus long terme sans impact significatif sur ses employés ». Elle compte environ 28 000 travailleurs, selon le site web de l’entreprise.

Les actions de la société ont chuté de 58 % vendredi après que le Wall Street Journal a annoncé que la société se préparait à déposer son bilan en quelques semaines.

Cineworld, qui compte 9189 écrans sur 751 sites, a souligné lundi qu’elle était ouverte aux affaires et évaluait toujours ses options pour augmenter ses flux de trésorerie et éventuellement se restructurer.

En mars, la société avait annoncé que les fermetures liées à la COVID-19 au cours de la première partie de l’année dernière avaient fait des ravages, faisant état d’une perte de 565,8 millions US après impôts et d’une dette de 4,8 millions US. Elle a également pris un coup en mettant fin à son rachat en 2020 de la société de cinéma canadienne Cineplex Inc. Un tribunal de l’Ontario a convenu avec Cineplex que la société britannique avait manqué à ses obligations et a accordé 1,23 milliard (947,5 millions US) en dommages-intérêts. Cineworld a interjeté appel.

Malgré les obstacles, Cineworld rapporte que la demande refoulée de voir des films sur grand écran avait aidé ses résultats à la fin de l’année dernière. Il s’attend également à ce que des superproductions comme « Top Gun : Maverick », « Monde jurassique : La domination » et d’autres l’aident à « continuer à rebondir fortement ».

Les actions d’AMC et de Cinemark, deux grandes chaînes de cinéma établies aux États-Unis, ont également chuté avant la cloche d’ouverture à New York.