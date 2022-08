Zellers a été fondé en 1931 et acquis par la Compagnie de la Baie d’Hudson en 1978. Elle fonctionnait comme la division à rabais de ses grands magasins La Baie, avec le slogan « Là où le prix le plus bas est la loi ».

(Toronto) La bannière canadienne Zellers pourrait revivre plus largement l’année prochaine, une décennie après que la chaîne de produits à rabais ait fermé la plupart de ses magasins au Canada.

La Presse Canadienne

La Compagnie de la Baie d’Hudson annonce que Zellers lancera un nouveau site Web de commerce électronique et étendra sa présence physique dans certains grands magasins de La Baie à travers le pays au début de 2023.

Le géant du commerce au détail affirme que le nouveau Zellers offrira « un parcours d’achat numérique qui puise dans la nostalgie de la marque ».

Le retour de Zellers survient alors que la flambée récente de l’inflation au Canada pousse les consommateurs à acheter à rabais, à la recherche de prix plus bas.

Cela survient également au milieu d’un procès en cours concernant l’utilisation de la marque Zellers par une famille québécoise. La famille Moniz est à l’origine de diverses demandes récentes de marques de commerce et de registres d’entreprises, notamment Zellers Inc., Zellers Convenience Store Inc. et Zellers Restaurant Inc.

Dans une déclaration déposée l’automne dernier, la Compagnie de la Baie d’Hudson a notamment accusé la famille Moniz de contrefaçon de marque et de marketing trompeur.

Zellers a été fondé en 1931 et acquis par la Compagnie de la Baie d’Hudson en 1978. Elle fonctionnait comme la division à rabais de ses grands magasins La Baie, avec le slogan « Là où le prix le plus bas est la loi ».

La bannière a atteint son apogée à la fin des années 1990, avec environ 350 emplacements avant de perdre du terrain face à des concurrents à grande surface tels que Walmart. En 2011, la Compagnie de la Baie d’Hudson a annoncé son intention de vendre la majorité de ses baux Zellers restants à la compagnie américaine Target, fermant la plupart des magasins jusqu’en 2013, mais l’aventure de Target au Canada a par la suite été un fiasco.

La Compagnie de la Baie d’Hudson a lancé une boutique Zellers dans des sections des grands magasins La Baie à Burlington, en Ontario, en 2020, et dans l’arrondissement d’Anjou, à Montréal, l’année dernière.