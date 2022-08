Freedom Mobile

Accord définitif avec Shaw et Rogers sur la vente à Québecor

(Montréal) Rogers Communications, Shaw Communications et Québecor ont annoncé vendredi avoir conclu une entente définitive qui prévoit la vente de Freedom Mobile à Vidéotron, une filiale de Québecor, sous réserve des approbations réglementaires et de la clôture de la fusion entre Shaw et Rogers, annoncée le 15 mars dernier.