BBQ Holdings exploite des établissements de restauration informelle dans 37 États aux États-Unis, au Canada et aux Émirats arabes unis. Ses marques phares sont exploitées sous les bannières « Famous Dave’s », « Village Inn », « Barrio Queen » et « Granite City ».

Groupe d’Alimentation MTY a annoncé mardi la signature d’un accord de fusion définitif avec BBQ Holdings, qui verra MTY acheter toutes les actions ordinaires émises et en circulation de BBQ Holdings par une transaction au comptant de 17,25 $ US par action.

La Presse Canadienne

Cela porte la valeur de la transaction à environ 200 millions US, soit 257 millions de dollars canadiens.

En date du 8 août 2022, BBQ Holdings exploitait plus de 200 restaurants franchisés et était propriétaire de plus de 100 restaurants corporatifs. Pour l’exercice fiscal 2022 se terminant le 1er janvier 2023, BBQ Holdings devrait générer des ventes entre 685 millions et 725 millions US.

MTY est un franchiseur montréalais qui exploite des établissements de restauration minute, à service rapide et informelle sous plus de 80 bannières au Canada, aux États-Unis et à l’international.

Au 31 mai 2022, son réseau comptait 6660 établissements en activité, dont 99 % étaient franchisés. Avec cette transaction, le réseau de MTY atteindra un total d’environ 7000 emplacements, dont plus de 3900 aux États-Unis.

Le chiffre d’affaires réseau anticipé total de MTY devrait atteindre plus de 4,8 milliards CA suivant la clôture de la transaction, selon les ventes projetées de BBQ Holdings, ce qui représente une augmentation de 23 % comparativement à son niveau actuel.

Le chiffre d’affaires réseau estimé de MTY aux États-Unis passera de 58 % à 66 % du chiffre d’affaires réseau total après la transaction.

La transaction est assujettie à des conditions de clôture habituelles, notamment l’obtention des approbations réglementaires requises. Suite à la clôture de la transaction, BBQ Holdings deviendra une filiale en propriété exclusive de MTY et ses actions ordinaires cesseront d’être inscrites sur le NASDAQ.