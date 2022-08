Au deuxième trimestre, Dorel a dévoilé une perte nette de 13,6 millions US, comparativement à une perte de 1,4 million US à la même période l’an dernier.

La chaîne d’approvisionnement continue d’être un casse-tête pour Dorel. Après avoir composé avec les délais et la hausse des coûts de transport, le fabricant de meubles et de produits pour enfants se retrouve maintenant avec trop de stocks en inventaire.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

La situation est particulièrement difficile pour la division Dorel Maison qui affiche un recul de 11,4 % de ses ventes à 209,8 millions US au deuxième trimestre.

« Le deuxième trimestre a commencé avec de sérieux problèmes d’approvisionnement, qu’on parle de la disponibilité des conteneurs, de la logistique et des problèmes dans le déchargement », raconte le président et chef de la direction, Martin Schwartz, lors d’une conférence téléphonique, mardi, visant à discuter des résultats trimestriels.

L’entreprise montréalaise a toutefois observé un revirement rapide de la situation qui a entraîné d’autres problèmes, explique le dirigeant. « À mesure que le trimestre se déroulait, certains enjeux se sont améliorés jusqu’au point où les biens ont afflué à un moment où les habitudes des consommateurs ont changé de façon draconienne. »

Les dépenses des ménages en meubles ont diminué tandis que les consommateurs voyagent davantage ou s’inquiètent de l’augmentation des prix de la nourriture et du carburant. « Cette situation a créé une surabondance de stocks pour nous, mais aussi pour nos clients dans le commerce de détails qui ont réduit leur commande. »

Vers midi, l’action de Dorel chute de 61 cents, ou 8,89 %, à 6,25 $ à la Bourse de Toronto.