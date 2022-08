La compagnie a indiqué que cela correspond à une perte de 40 cents US par action, comparativement à une perte de 1,66 $ US par action il y a un an.

(Laval) La firme lavalloise Bausch Health a annoncé mardi une perte de 145 millions US au deuxième trimestre, après avoir perdu 595 millions US au même moment l’an dernier.

Jean-Benoit Legault La Presse Canadienne

La compagnie a indiqué que cela correspond à une perte de 40 cents US par action, comparativement à une perte de 1,66 $ US par action il y a un an.

Ses revenus trimestriels ont glissé de 2,1 milliards US l’an dernier à 1,97 milliard US cette année.

Bausch Health a affiché un bénéfice net ajusté de 201 millions US, contre 352 millions US l’an dernier.

Bausch Health anticipe maintenant des revenus pour l’exercice 2022 d’entre 8,05 milliards US et 8,22 milliards US, après avoir précédemment prédit des recettes d’entre 8,25 milliards US et 8,40 milliards US.

Bausch Health a répété son intention d’essaimer ses activités de santé oculaire Bausch + Lomb, qui a généré des revenus de 941 millions US au deuxième trimestre, comparativement à 934 millions US en 2021.