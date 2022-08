(Montréal) La Compagnie Électrique Lion a réalisé au second trimestre de l’exercice en cours un bénéfice net de 37,5 millions, qui tient compte, notamment, d’un gain de 56,9 millions attribuable à une diminution hors trésorerie de la juste valeur des obligations.

La Presse Canadienne

Au deuxième trimestre de 2021, le fabricant de véhicules urbains de poids moyens et lourds tout électriques avait essuyé une perte nette de 178,5 millions.

La Compagnie Électrique Lion ajoute qu’elle a inscrit un bénéfice net de 39,6 millions pour la période de six mois close le 30 juin dernier, en comparaison d’une perte nette de 194,6 millions pour la période de six mois close un an plus tôt.

L’entreprise dit avoir livré 196 véhicules au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et 189 véhicules au cours du semestre clos le 30 juin dernier alors que son carnet de commandes de véhicules s’élève présentement à 2357 véhicules.

La Compagnie Électrique Lion prévient que l’exécution de sa stratégie de croissance et la transformation de son carnet de commandes nécessiteront une intensification importante de sa production, alors qu’elle a une expérience limitée à ce jour dans la fabrication d’un grand volume de véhicules.

L’entreprise signale que si elle n’est pas en mesure de développer et d’augmenter avec succès ses processus de fabrication tout en respectant les coûts et les délais prévus, ses activités pourraient en souffrir considérablement, de même que ses résultats d’exploitation ou sa situation financière.