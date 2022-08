Les Vêtements de sport Gildan a dégagé au second trimestre de l’exercice en cours un bénéfice opérationnel de 174 millions US et un bénéfice opérationnel ajusté de 176 millions US, comparativement à, respectivement, 160 millions US et 149 millions US un an plus tôt.

La Presse Canadienne

La compagnie établie à Montréal attribue la hausse des bénéfices opérationnels à l’augmentation des ventes, contrebalancée en partie par la baisse des marges opérationnelles.

Les ventes du deuxième trimestre ont totalisé 896 millions US, en hausse de 20 % par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, compte tenu des ventes de vêtements de sport de 758 millions US, en hausse de 27 %, et des ventes de 138 millions US dans la catégorie des articles chaussants et des sous-vêtements, en baisse de 8 % par rapport à un an plus tôt.

Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction de Gildan, se dit heureux des ventes et des résultats records pour le trimestre. Même si à l’aube du deuxième semestre de l’exercice, l’entreprise a observé un certain ralentissement, M. Chamandy croit que la reprise des grands évènements, des voyages et du tourisme sera favorable à la demande.

Le conseil d’administration de Gildan a déclaré un dividende en trésorerie de 0,169 $ par action, qui sera versée le 19 septembre prochain.