La société basée au Colorado et à Montréal, qui déclare ses résultats en dollars américains, affirme avoir gagné 47,3 millions US, soit 0,22 $ US par action diluée, comparativement à 388,6 $ US ou 1,79 $ US par action un an plus tôt.

Molson Coors a vu ses bénéfices chuter au deuxième trimestre, au moment où l’entreprise a généré une croissance de ses ventes nettes en devises constantes pour un cinquième trimestre consécutif pour la première fois en plus d’une décennie.

La Presse Canadienne

Le bénéfice net sous-jacent s’est établi à 260,1 millions US ou 1,19 $ US par action, comparativement à 343,8 millions US ou 1,58 $ US par action au deuxième trimestre de l’exercice 2021.

Les revenus pour les trois mois terminés le 30 juin se sont élevés à 2,92 milliards US, une légère baisse par rapport aux 2,94 milliards US un an plus tôt.

Les ventes nettes dans les Amériques ont diminué de 2,3 %, les volumes de la marque ayant diminué de 2,2 % en raison d’une performance plus faible de l’industrie et des répercussions de la grève du travail au Québec.

Le PDG de Molson Coors, Gavin Hattersley, affirme que la société dispose du portefeuille qu’il faut pour « livrer concurrence et gagner dans tous les secteurs » et traverser une période économique difficile.