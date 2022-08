Une perte de contrat oblige la division canadienne de l’avionneur français Daher à prendre un pas de recul, mais le directeur de Daher Aérospatiale Canada planche déjà sur la reprise des activités l’an prochain.

André Dubuc La Presse

« On a un projet de créer un centre de logistique multiclients en vue de faire de la sous-traitance logistique, indique dans un entretien Thierry Boitier, directeur de Daher Canada. C’est quelque chose que nous voudrions bien ouvrir d’ici la fin de l’année ou en 2023. En fédérant différentes sociétés, nous pourrions avoir un bâtiment, par exemple, de 5500 mètres carrés (60 000 pieds carrés) et puis le subdiviser en cinq ou six sections selon le nombre de clients.

« On aimerait bien se placer à mi-chemin entre l’île de Montréal et l’aéroport de Mirabel pour se rapprocher des différentes aéronautiques de Mirabel », a-t-il précisé.

Licenciement de 121 travailleurs

Mardi, La Presse rapportait que les employés du secteur logistique de Daher Canada allaient être licenciés d’ici décembre en raison de la fin d’un contrat. L’avis touche 121 personnes travaillant au 550, rue McArthur, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal. À cet endroit, Daher s’occupait de la logistique pour un seul client depuis novembre 2020. En juin 2021, l’entreprise avait mené une campagne de recrutement visant l’embauche de 100 personnes.

Si de nouveaux contrats tardent à se signer, il ne restera plus que 10 à 15 personnes au service de Daher Aérospatiale Canada le 31 décembre prochain.

Septième avionneur au monde en aviation générale et d’affaires avec ses avions Kodiak et TBM, Daher a aussi une division d’équipements et de systèmes aéronautiques et une troisième division consacrée à la logistique. L’avis de licenciement touche la division logistique.

Les revenus mondiaux de la société, dont le siège social est à Orly, se sont élevés à 1,1 milliard d’euros (environ 1,45 milliard de dollars canadiens) en 2021. La société est active dans 13 pays. Elle est présente au Canada depuis 2017.