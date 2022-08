Le studio d’animation et d’effets visuels Cinesite prend une participation majoritaire dans le studio d’animation et de capture de mouvement Squeeze, qui a produit l’émission animée Cracké et qui a collaboré avec des marques géantes telles Disney, Marvel, Universal, Warner, Ubisoft, Illumination et Supercell.

Isabelle Massé La Presse

« Cette démarche permettra à Cinesite d’accroître son offre de contenu et de services d’animation sur les marchés internationaux tout en ajoutant des capacités de capture de mouvement et Unreal au groupe afin de servir l’industrie des jeux vidéo et du film », lit-on dans un communiqué.

« Squeeze est un ajout fantastique, non seulement pour sa série originale animée à succès, Cracké, et son portefeuille d’animation de réputation internationale, mais aussi pour son envergure, ses capacités de capture de mouvement et l’opportunité de renforcer le dynamisme du groupe à Montréal en tant qu’acteur clé dans le domaine du divertissement familial », dit Antony Hunt, PDG du groupe Cinesite

Fondé en 2011, Squeeze Studios compte 200 employés et est basé à Québec et Montréal. Son nom survivra à l’acquisition, ainsi que sa direction (Denis Doré, PDG et cofondateur, et François Houde, chef des Finances). Cinesite, dont le siège social est à Londres, compte désormais 780 salariés au Canada.

Parmi les autres acquisitions de Cinesite, notons Image Engine en 2015, Nitrogen Studios (à Vancouver) en 2017 et le studio VFX allemand Trixter en 2018.