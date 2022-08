La Caisse confirme son intérêt pour une filiale de la SNCF

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est entrée en négociations exclusives avec la SNCF et le groupe allemand DWS concernant la cession du groupe Akiem, a confirmé l’institution par communiqué lundi matin. Akiem est le premier acteur du marché de location de locomotives de fret en France et en Europe.