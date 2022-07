La Pétrolière Impériale a réalisé un profit net de 2,41 milliards, soit 3,63 $ par action, plus de six fois supérieur à celui du deuxième trimestre de 2021, qui s’était élevé à 366 millions, soit 50 cents par action.

(Calgary) La Pétrolière Impériale a affiché vendredi un profit en très forte hausse pour son plus récent trimestre, appuyé par une hausse des prix de l’énergie et une croissance de la production.

La Presse Canadienne

Les revenus totaux et autres revenus pour le trimestre clos le 30 juin ont atteint 17,31 milliards, par rapport à un chiffre d’affaires de 8,05 milliards pour le même trimestre un an plus tôt.

La production en amont de l’Impériale a atteint l’équivalent de 413 000 barils de pétrole par jour, son plus haut niveau pour un deuxième trimestre en plus de 30 ans.

La société a aussi annoncé qu’elle verserait un dividende de 34 cents par action pour son troisième trimestre. Celui-ci sera versé le 1er octobre aux actionnaires inscrits en date du 2 septembre.

Le président et chef de la direction de l’Impériale, Brad Corson, a souligné que les résultats de l’entreprise témoignaient du fait qu’elle continue de se concentrer sur la sécurité et la fiabilité de ses activités et sur la vigueur des prix des matières premières.