(Calgary) Le Chemin de fer Canadien Pacifique a affiché jeudi un profit en baisse pour son deuxième trimestre, malgré une hausse de ses revenus.

La Presse Canadienne

La société établie à Calgary a fait état d’un bénéfice net trimestriel de 765 millions, en baisse par rapport à celui de 1,25 milliard réalisé lors de la même période un an plus tôt.

Le bénéfice par action s’est établi à 90 cents, alors qu’il avait été de 1,03 $ au deuxième trimestre de 2021.

En excluant les éléments non récurrents, le Canadien Pacifique a affiché un bénéfice ajusté de 887 millions au deuxième trimestre, en baisse de 3 % par rapport à celui de 919 millions réalisé l’an dernier.

Les revenus pour le trimestre clos le 30 juin ont atteint 2,20 milliards, augmentant de 7 % par rapport à ceux de 2,05 milliards de la même période un an plus tôt.

La société a indiqué qu’un dividende trimestriel de 19 cents par action serait versé le 31 octobre aux actionnaires inscrits en date du 30 septembre.

Le président et chef de la direction du CP, Keith Creel, a souligné que ces nouveaux résultats faisaient suite à un premier trimestre difficile.

« L’environnement de solide demande pour les biens nord-américains et pour les matières premières, jumelé avec nos propres initiatives de croissance et la récolte prometteuse de céréales au Canada, me permettent de croire que nous continuerons à accroître notre élan dans la deuxième moitié de 2022 et au-delà », a-t-il affirmé dans un communiqué de presse.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : CP)