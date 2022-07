La panne du 8 juillet a touché les utilisateurs mobiles et internet de Rogers, a mis hors service des guichets automatiques, fermé le système de paiement Interac et empêché les appels aux services 911 dans certaines villes canadiennes.

(Ottawa) Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a répété à plusieurs reprises lundi qu’il avait ordonné aux patrons de Rogers et des autres grandes entreprises de télécommunications de conclure « un contrat formel » pour éviter qu’une autre panne ne paralyse à nouveau les appels au 911 et le système de paiement Interac.

Il a toutefois peu abordé le problème de manque de concurrence qui caractérise cette industrie et qui est illustré par l’acquisition controversée de Shaw par Rogers qui n’a pas été autorisée pour le moment.

Le ministre Champagne était le premier à témoigner devant le comité permanent de l’industrie et de la technologie qui tente de faire la lumière sur la panne du 8 juillet des services de Rogers Communications qui a privé environ 10 millions de clients de leur téléphone cellulaire et de l’internet. La haute direction de la société canadienne devra ensuite faire face aux questions des parlementaires.

Dans les jours qui ont suivi cette interruption de service, celui-ci avait discuté avec le grand patron de Rogers et ceux d’autres entreprises de télécommunication pour exiger qu’elles concluent un accord dans les soixante jours pour assurer l’itinérance d’urgence et l’assistance mutuelle pendant les pannes.

Il leur avait également demandé d’élaborer un protocole de communication pour mieux informer le public et les autorités durant ce type d’urgence. Rogers avait mis quelques heures avant d’informer ses clients de la panne. Elle avait également omis d’aviser le cabinet du ministre qui avait dû s’enquérir de ce qui se passait alors qu’il était en mission au Japon.

M. Champagne a indiqué qu’il ne revenait pas au ministre de « courir après » le président-directeur général d’une des plus grandes compagnies de télécommunication pour savoir ce qui se passe, mais que ce devrait être l’inverse. Rogers Communications aurait dû aviser immédiatement son cabinet qu’une panne majeure affectait des services comme le 911 et le paiement direct.

Le députés conservateur Bernard Généreux et néo-démocrate Brian Masse n’ont pas caché leur scepticisme. « Quelle sera la pénalité si les entreprises ne sont pas capables de s’entendre », a demandé M. Généreux.

« L’heure n’était pas aux opinions », a relaté le ministre Champagne en spécifiant qu’elles l’écoutent en raison de son rôle de régulateur. Il a ajouté avoir obtenu leur engagement que ce contrat sera conclu et que « ce n’est qu’un début ».

« Nous avons eu le ministre [Maxime] Bernier dans votre siège avant et les orientations politiques n’ont pas tellement changé », a fait valoir M. Masse. La bonne foi des patrons des entreprises de télécommunications ne doit pas dépendre « de leur bon vouloir ou si vous golfez avec eux ou pas ».

Rogers a annoncé dimanche avoir conclu une entente avec d’autres fournisseurs pour transférer automatiquement les appels du service d’urgence 911 sur les autres réseaux de télécommunication advenant une autre panne.

L’entreprise a également indiqué qu’elle séparerait physiquement ses services de téléphonie cellulaire et internet pour s’assurer que la clientèle ne subisse plus de panne des deux à la fois. Elle compte injecter 10 milliards au cours des trois prochaines années pour améliorer ses services, notamment en faisant plus de surveillance et de tests ainsi qu’une utilisation accrue de l’intelligence artificielle.

Comme la panne survenue un an et demi plus tôt, celle du 8 juillet avait été causée par la mise à jour d’un logiciel. Rogers Communications dit s’être associée à des firmes de technologie pour réaliser un examen complet de son réseau et en tirer des leçons.

Cette interruption de service avait soulevé des questions sur le manque de concurrence dans le secteur des télécommunications au Canada qui est dominé par trois grands joueurs dans l’ensemble du pays : Rogers, BCE Inc. et Telus Corp.

Rogers tente d’ailleurs d’obtenir le feu vert des autorités pour acquérir Shaw, une autre entreprise de télécommunications surtout présente dans l’Ouest canadien. La transaction évaluée à 26 milliards. Le Bureau de la concurrence s’y oppose. L’affaire est maintenant devant les tribunaux.

