Rogers Communications vient de nommer un nouveau responsable au poste de chef des technologies. Ce changement à la direction survient deux semaines après la panne réseau ayant touché plus de 10 millions de clients et des centaines de milliers d’entreprises.

Richard Dufour La Presse

Ron McKenzie devient chef de la direction de la technologie et de l’information en remplacement de Jorge Fernandes.

Jointe par La Presse, une porte-parole de Rogers n’a pas souhaité offrir d’explications entourant ce changement à la direction.

La Presse avait révélé la semaine dernière que le jour de la panne, le 8 juillet, Jorge Fernandes était à l’extérieur du pays. Selon nos informations, il était au Portugal.

Dans les jours ayant suivi la panne, la direction de Rogers avait expliqué que l’évènement du 8 juillet avait été provoqué par une mise à jour de maintenance de son réseau de base. Après avoir débuté à l’aube le vendredi 8 juillet, la panne avait duré toute la journée, et le service avait commencé à se rétablir en soirée. Le rétablissement complet ne s’était cependant réalisé que dans les jours suivants.

Dans un reportage publié par La Presse la semaine dernière, Pierre C. Bélanger, professeur à l’Université d’Ottawa et spécialiste en réglementation des communications et télécommunications, avait souligné que la panne était survenue à une période de l’année où l’ingénieur en chef pouvait être en vacances.

L’année dernière, une panne causée par une mise à jour des logiciels de son partenaire Ericsson avait perturbé les services chez Rogers durant 16 heures. Cette mise à jour avait provoqué une déconnexion des appareils au réseau.

C’est Jorge Fernandes qui avait publiquement offert des excuses aux clients et fourni des explications dans une lettre officielle. La semaine dernière, c’est le PDG Tony Staffieri qui a signé la déclaration publique diffusée dans la foulée de la panne du 8 juillet.

Après avoir qualifié d’« inacceptable » l’interruption de services du 8 juillet, le ministre fédéral de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a demandé la semaine passée aux dirigeants des entreprises de télécommunications du pays d’arriver à un accord formel d’ici 60 jours sur l’itinérance d’urgence et l’assistance mutuelle pendant les pannes, en plus d’élaborer un protocole de communication pour mieux informer le public et les autorités durant une situation d’urgence.

La panne du 8 juillet est survenue alors que Rogers tente d’obtenir l’approbation des autorités réglementaires pour acquérir son concurrent Shaw, une transaction évaluée à 26 milliards, dette comprise. Le Bureau de la concurrence s’oppose à l’opération, soutenant notamment que la fusion entraînerait des prix plus élevés et une qualité de service moindre.

Dans ses nouvelles fonctions de chef des technologies chez Rogers, Ron McKenzie dirige une équipe d’ingénieurs, de développeurs et de spécialistes de la technologie. Il a précédemment été président du service Affaires chez Rogers.

Avant d’occuper cette fonction, Ron McKenzie avait dirigé l’équipe des opérations techniques chez Rogers où il était responsable de l’installation, du service et de la maintenance, ainsi que du soutien technique pour les services sans fil et filaire.