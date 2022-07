(San Francisco) Le géant de la diffusion en continu Netflix a annoncé, mardi, avoir perdu 970 000 abonnés entre le premier et le deuxième trimestre, au lieu des 2 millions auxquels il s’attendait, et prévoit d’en regagner cet été.

Julie JAMMOT Agence France-Presse

Le service, qui compte désormais 220,67 millions d’abonnés dans le monde, avait largement déçu en avril, quand il avait admis avoir perdu des abonnés pour la première fois en 10 ans, au premier trimestre.

Signe que la nouvelle a rassuré le marché, son action progressait de plus de 8 % lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

Le groupe californien a publié un chiffre d’affaires de 7,97 milliards US pour la période d’avril à juin, un résultat inférieur aux attentes, qu’il a notamment mis sur le compte d’un taux de change défavorable.

Il a en revanche réalisé 1,44 milliard US de bénéfice net, mieux que prévu.

Et il s’attend à regagner un million d’abonnés au troisième trimestre, et à parvenir ainsi à 221,67 millions d’abonnés payants, un chiffre néanmoins toujours en dessous de celui de la fin de 2021.

Le pionnier du secteur compte sans doute, pour y arriver, sur le succès de la quatrième saison de la série de science-fiction et d’aventures adolescentes Stranger Things, qui vient de se conclure, et sur la sortie imminente de The Gray Man, un film des frères Russo, les réalisateurs d’Avengers : Endgame.

Publicité et licenciements

Au premier trimestre, le pionnier du secteur avait perdu 200 000 abonnés dans le monde par rapport à la fin de 2021.

La nouvelle avait fait plonger son cours de Bourse de 25 %, d’autant que les dirigeants avaient prévu d’en gagner 2,5 millions supplémentaires.

Et même si ses revenus continuent d’augmenter, sa part du gâteau des services de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) diminue, selon eMarketer.

Le cabinet spécialisé estime que Netflix va tomber à moins de 30 % des recettes de la vidéo à la demande par abonnement aux États-Unis d’ici la fin de l’année, contre quasiment la moitié en 2018.

« Ils font face à une saturation du marché », note Ross Benes, un analyste d’eMarketer. « Ils vont continuer à tester différents leviers comme la publicité, les jeux vidéo et les restrictions au partage de mots de passe pour améliorer leurs revenus. »

Les patrons de la plateforme ont en effet annoncé en avril leur intention de proposer une formule d’abonnement moins chère, mais avec de la publicité, après des années à refuser cette solution moins prestigieuse.

La semaine dernière, l’entreprise a précisé que le nouvel abonnement s’ajouterait aux trois options déjà disponibles (« Essentiel », « Standard » et « Premium »), la moins chère étant à 10 $ par mois aux États-Unis.

Microsoft sera chargé de concevoir et de gérer la plateforme pour les annonceurs souhaitant diffuser des publicités sur le très populaire service.

En avril, Netflix avait aussi indiqué qu’il allait resserrer la vis du côté des partages d’identifiants et mots de passe, qui permettent à de nombreuses personnes d’accéder aux contenus de la plateforme sans payer.

Le ralentissement de la croissance jusqu’à présent sans entrave de la plateforme s’est aussi traduit par des licenciements : plus de 400 employés ont été remerciés pendant le trimestre écoulé, principalement aux États-Unis.