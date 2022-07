(Farnborough) La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a annoncé lundi une commande ferme de 100 modèles du 737 MAX 10, le moyen-courrier de l’avionneur américain Boeing, à l’occasion du salon aéronautique de Farnborough au Royaume-Uni.

Agence France-Presse

Cette commande, qui, au prix catalogue du MAX 10, totalise environ 13,5 milliards de dollars, est un nouveau signe du regain de confiance des compagnies aériennes dans cet appareil qui avait été immobilisé pendant des mois à la suite de deux accidents mortels.

L’accord prévoit également une option pour l’achat de 30 appareils supplémentaires. Les livraisons doivent avoir lieu à partir de 2025.

« Les Boeing 737-10 seront un ajout important à la flotte de Delta au moment où nous façonnons un futur plus durable pour le trafic aérien avec une expérience client de haut niveau, des carburants plus efficaces et la meilleure performance possible », a déclaré dans un communiqué le patron de Delta, Ed Bastian.

En plus de Delta, Boeing s’est assuré la commande de 20 appareils MAX 8 de la compagnie japonaise ANA, avec une option pour l’achat de 10 appareils supplémentaires, ce qui représente environ 2,4 milliards de dollars au prix catalogue.

ANA a également passé commande pour 2 long-courriers 777-8 que l’entreprise prévoit d’utiliser pour le fret aérien.

L’accord avec Delta prévoit pour sa part également la reconfiguration de l’intérieur de 29 modèles de 737-900 de Delta, qui doivent être aptes à voler à l’été 2025.

Delta est la dernière des grandes compagnies américaines à commander des MAX.

Le MAX 10, version la plus récente et la plus grande du monocouloir de Boeing, n’a pas encore été certifié par le régulateur de l’aviation civile aux États-Unis (FAA), contrairement aux MAX 8 et MAX 9.

Son sort repose notamment entre les mains du Congrès américain, qui doit décider d’ici à fin décembre d’accorder ou non une exemption à une loi imposant de nouvelles normes pour le système d’alerte de l’équipage.

Une absence de certification impliquerait des formations supplémentaires pour les pilotes, rendant le modèle plus coûteux pour les compagnies, qui pourraient s’en détourner.

Le régulateur américain a resserré la vis pour la certification de Boeing après deux accidents mortels rapprochés de MAX 8. L’appareil avait été cloué au sol pendant 20 mois, de mars 2019 à décembre 2020.

Le salon de Farnborough, qui a ouvert ses portes lundi, se tient jusqu’à vendredi, avec pour principaux thèmes la décarbonation et le futur durable de l’aviation.