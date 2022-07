Les ventes du trimestre printanier ont reculé de 38 % sur un an à 67 millions, un niveau inférieur aux prévisions des analystes qui s’attendaient à 73 millions.

Avant d’espérer une croissance de ses revenus, l’épicier en ligne montréalais Marché Goodfood devra d’abord s’assurer de freiner le recul de ses ventes.

Richard Dufour La Presse

Les ventes trimestrielles de Goodfood avaient atteint un niveau record 108 millions à la même période il y a un an.

« Le recul des ventes enregistré par Goodfood est le plus important jusqu’ici sur un an et le quatrième repli consécutif alors que les résultats de l’entreprise sont comparés au dernier trimestre de fortes ventes moussées par les mesures sanitaires liées à la pandémie », commente l’analyste Martin Landry, de la firme Stifel/GMP.

« Le chemin du retour vers une croissance des revenus n’est pas clair », ajoute cet expert.

Une perte nette de 21 millions est inscrite pour les mois du printemps. Si cette perte demeure stable par rapport à celle enregistrée il y a un an, elle est néanmoins en hausse par rapport à la perte de deux millions déclarée à l’hiver.

La perte d’exploitation ajustée de 11 millions est par contre moins élevée que celle de 13,6 millions générée au trimestre précédent.

Le PDG de Goodfood, Jonathan Ferrari estime que l’entreprise est positionnée pour un retour à la croissance et à la rentabilité. Il anticipe un bénéfice d’exploitation ajusté durant la première moitié de l’exercice financier 2023.

L’analyste Frédéric Tremblay, chez Valeurs mobilières Desjardins, estime que la baisse de la perte d’exploitation et l’anticipation d’un profit d’exploitation doivent être perçus positivement. « Il reste du travail à faire, mais les progrès initiaux réalisés dans la transition opérationnelle et au niveau de l’optimisation des couts sont encourageants », dit-il.

Le nombre de clients actifs (c’est-à-dire ayant passé une commande au cours des trois derniers mois) a diminué de 35 000 à 211 000 pendant le trimestre. « Le contexte inflationniste actuel pourrait être un facteur puisque les gens se tournent de plus en plus vers des produits alimentaires moins chers », souligne Martin Landry.

L’action de Goodfood a cédé 3 % à 1,40 $ à l’ouverture des marchés mercredi à Toronto pour atteindre son plus bas niveau des 52 dernières semaines en Bourse. Le titre a perdu 65 % de sa valeur depuis le 1er janvier en environ 90 % par rapport à son sommet de 13 $ atteint en janvier l’an passé.