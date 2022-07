Groupe Touchette consolide le marché de la distribution de pneus au pays en mettant la main sur les activités canadiennes d’American Tire Distributors (ATD), la plus importante acquisition de l’entreprise québécoise, qui verra son chiffre d’affaires fracasser la barre du milliard de dollars.

Julien Arsenault La Presse

Si la compagnie a pris plusieurs bouchées depuis sa fondation – il y a plus de 40 ans – afin d’accroître sa taille, l’accord annoncé mercredi, qui devra obtenir l’aval du Bureau de la concurrence du Canada, est plus spécial, selon David Giguère, son vice-président au marketing et marchandisage.

« On a déjà fait de bonnes acquisitions, par exemple, dans l’est du Canada, mais c’est la première fois que c’est une transaction qui a des ramifications d’un océan à l’autre, dit-il, en entrevue avec La Presse. Ce n’est pas rien pour une entreprise qui vu le jour sur le coin du boulevard Saint-Laurent. »

Puisqu’il s’agit d’une transaction entre deux compagnies privées, le montant n’a pas été dévoilé.

Établie en Caroline du Nord, ATD est l’un des principaux fournisseurs indépendants dans le marché du pneu indépendant. Sa filiale canadienne, National Tire Distributors (NTD), est propriétaire de 24 centres de distribution au Canada.

La taille de Groupe Touchette et NTD, dont le siège social canadien est en Ontario, est similaire. Ce regroupement comptera jusqu’à 1600 employés et ses revenus annuels pourraient frôler 1,7 milliard, selon M. Giguère. Il exploitera une quarantaine d’entrepôts aux quatre coins du pays.

Des cordes à son arc

La transaction permet également de diversifier les activités de l’entreprise établie dans l’arrondissement montréalais de Saint-Laurent, qui se spécialise dans la distribution de pneus aux ateliers de réparation et concessionnaires automobiles.

« Ils (NTD) ont une plus vaste gamme de produits que les nôtres, souligne M. Giguère. Ils vendent des pneus de camions et pour de l’équipement agricole, ce qu’on ne fait pas. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE David Giguère est vice-président au marketing et marchandisage chez Groupe Touchette.

Groupe Touchette a l’intention de conserver tous les créneaux de NTD ainsi que ses employés.

Il s’agit d’une deuxième prise en deux ans pour la compagnie québécoise. L’an dernier, elle avait acheté les activités de vente au détail et de distribution de Pneus Chartrand.

Selon M. Giguère, il y avait des échanges « depuis plusieurs années » avec NTD et son propriétaire. C’est Groupe Touchette qui a été approché pour savoir s’il était intéressé à la division canadienne d’ATD. La société québécoise pourrait être un peu moins active au chapitre des acquisitions compte tenu du travail d’intégration qui l’attend.

« Le risque, quand on fait des acquisitions, c’est de les faire et de mal les digérer, raconte M. Giguère. Quand on a fait Atlas Tire Wholesale en Ontario (en 2018), on s’est donné du temps. On va prendre le temps de bien faire les choses. »

Groupe Touchette s’attend à ce que la transaction soit conclue au quatrième trimestre après l’examen du Bureau de la concurrence. Le siège social du regroupement demeurera à Montréal. Le siège social de NTD à Burlington, en Ontario, poursuivra ses activités en tant que « centre de support national ».