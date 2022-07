Britishvolt au Québec

Un projet toujours accompagné de questions

Britishvolt rêve toujours d’un complexe à Bécancour pour alimenter des véhicules électriques, mais après un an et demi de démarchage, elle n’a pas encore convaincu Québec de monter à bord du projet. On ferait une « erreur » en écartant l’entreprise britannique de la filière batterie, affirme son fondateur et chef de la direction, Orral Nadjari.