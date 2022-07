Les syndiqués devaient déclencher la grève à 0 h 01 dans la nuit de dimanche à lundi, mais l’éventuel déclenchement a été reporté à 16 h lundi, vu la poursuite des négociations. Et les discussions étaient encore en cours lundi en fin d’avant-midi, a confirmé le syndicat Unifor.

(Montréal) Les négociations se poursuivaient toujours, lundi, entre la direction de VIA Rail et le syndicat Unifor, dans le but d’éviter le déclenchement d’une grève en fin d’après-midi.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Le syndicat Unifor y représente plus de 2000 travailleurs : des employés de gare, des trains, des centres d’entretien, centre client et dans les bureaux.

Les syndiqués devaient déclencher la grève à 0 h 01 dans la nuit de dimanche à lundi, mais l’éventuel déclenchement a été reporté à 16 h lundi, vu la poursuite des négociations. Et les discussions étaient encore en cours lundi en fin d’avant-midi, a confirmé le syndicat Unifor.

La direction du transporteur par train se dit déterminée à « négocier une entente juste et raisonnable », alors que le syndicat Unifor soutient que l’employeur demande aux travailleurs des concessions qui pourraient mettre en cause la sécurité d’emploi.