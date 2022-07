« Richelieu a réalisé une très bonne performance au deuxième trimestre, qui reflète entre autres les retombées positives de nos acquisitions et nos investissements des dernières années dans de nouveaux segments de marché », a souligné dans un communiqué le président et chef de la direction, Richard Lord.

Quincaillerie Richelieu hausse ses profits et revenus

(Montréal) Quincaillerie Richelieu a affiché jeudi des profits en hausse de 25,5 % pour son deuxième trimestre, par rapport à la même période l’an dernier, tandis que ses revenus ont avancé de 31,4 % – un résultat supérieur aux attentes des analystes.

La Presse Canadienne

Le fabricant et distributeur montréalais de quincaillerie spécialisée a vu son bénéfice net attribuable aux actionnaires atteindre 40,7 millions au cours du trimestre clos le 31 mai, ce qui se comparait à un profit de 37,4 millions lors de la même période un an plus tôt.

Le profit par action s’est quant à lui établi à 83 cents, comparativement à 66 cents pour le deuxième trimestre précédent.

Les revenus de Richelieu ont grimpé à 487,9 millions, alors qu’ils s’étaient chiffrés à 371,4 millions un an plus tôt. L’entreprise a attribué un peu plus de la moitié de la hausse du chiffre d’affaires à sa croissance interne, tandis que le reste était attribuable à ses acquisitions.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit par action de 71 cents et à un chiffre d’affaires de 454,9 millions, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Les ventes de Richelieu au Canada ont grimpé de 17,8 % au plus récent trimestre pour atteindre 292,3 millions, tandis que celles réalisées aux États-Unis ont progressé de 54,8 % – une hausse record – pour se chiffrer à 154,0 millions US.

« Richelieu a réalisé une très bonne performance au deuxième trimestre, qui reflète entre autres les retombées positives de nos acquisitions et nos investissements des dernières années dans de nouveaux segments de marché », a souligné dans un communiqué le président et chef de la direction, Richard Lord.

« L’expansion de plusieurs de nos centres de distribution dans des marchés américains stratégiques progresse selon les échéanciers prévus, a-t-il ajouté. Tout en intégrant nos plus récentes acquisitions, nous poursuivrons notre stratégie de croissance axée sur l’innovation, les acquisitions d’entreprises et notre service multiaccès à valeur ajoutée afin de saisir les opportunités porteuses de croissance à court et long terme. »

Le conseil d’administration de Richelieu a approuvé le versement, le 4 août, d’un dividende de 13 cents par action aux actionnaires inscrits en date du 21 juillet 2022.

L’action de Richelieu prenait jeudi après-midi 1,80 $, soit 5,1 %, pour se négocier à 36,94 $ à la Bourse de Toronto.