Grande entrevue

Une firme de niche dans le bâtiment

Fondée il y a 66 ans par deux ingénieurs spécialisés en mécanique et en électricité, la firme Bouthillette Parizeau et Associés a élargi ses champs d’activité au bâtiment il y a cinq ans et ambitionne maintenant de devenir l’acteur le plus important dans ce marché de niche au Canada. La firme de génie s’est récemment adjoint la Caisse de dépôt et placement comme partenaire pour atteindre cet objectif d’ici cinq ans.