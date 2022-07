La Cour supérieure autorise une action collective contre Google LLC. Par celle-ci, Option consommateurs et le cabinet d’avocats Belleau Lapointe visent les pratiques de collecte de données personnelles à large échelle du géant du numérique au Québec.

Isabelle Massé La Presse

Option consommateurs reproche à l’entreprise technologique un consentement insuffisant obtenu des gens qui visitent des sites intégrant les outils de Google (Google Analytics, Google Ad Manager) ou qui utilisent des services qui ne nécessitent pas la création d’un compte, tels Google Search ou Google Maps.

L’association qui défend les intérêts et droits des consommateurs reproche aussi à Google de ne pas respecter la fonctionnalité « Interdire le suivi » des fureteurs web et de faire croire que la navigation privée assure une confidentialité au consommateur. « Dans ce contexte, Google devrait faire preuve de la plus grande transparence et informer la population, donner la possibilité d’un consentement express, affiché de manière manifeste, soutient Alexandre Plourde, avocat et analyste d’Option consommateurs. Actuellement, il n’y a pas de tel consentement requis. »

Des millions de Québécois seraient touchés

Option consommateurs estime que l’action concerne des millions de Québécois. « Car ce sont des personnes qui ont navigué sur le web [depuis le 22 juin 2017] ou qui ont utilisé les services de Google, explique Me Plourde. Google est en mesure de pister les activités des internautes, souvent à leur insu, sur près de 90 % des sites web qu’ils visitent. »

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Alexandre Plourde, avocat et analyste d’Option consommateurs

L’action collective a pour but le remboursement aux internautes québécois de la valeur de leurs données personnelles. On demande également le paiement de 50 millions de dollars à titre de dommages punitifs, lit-on dans un communiqué.

Comment calcule-t-on la valeur des données personnelles d’un internaute ? « Ce n’est pas un calcul nécessairement évident à faire, admet Me Plourde. Le chiffre exact sera déterminé plus tard. »

Le cabinet d’avocats Borden Ladner Gervais (BLG), responsable du dossier de Google, a fait parvenir ce message par courriel à La Presse : « Google conteste le bien-fondé de ce recours et y répondra dans le cadre des procédures judiciaires. Nous ne sommes pas en mesure de commenter une décision rendue dans un dossier actuellement devant les tribunaux impliquant notre cliente. »

Google (Alphabet) a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 257 milliards US en 2021. Mercredi, son action a terminé à 2291,44 $ US, en hausse de 1,16 %.