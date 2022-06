L’entreprise montréalaise Plusgrade prend du galon dans le marché des systèmes de surclassement et de fidélisation de clientèle dans l’industrie du voyage avec l’acquisition de sa vis-à-vis torontoise, Points.com.

Martin Vallières La Presse

La transaction au montant annoncé de 385 millions US (environ 495 millions CA) a été finalisée jeudi matin par les hauts dirigeants des deux entreprises après son approbation en assemblée d’actionnaires de Points.com, qui était cotée à la Bourse de Toronto et au NASDAQ américain.

Cette acquisition est réglée au comptant par Plusgrande grâce à l’appui financier de ses co-actionnaires d’envergue : la Caisse de dépôt et placement du Québec et la firme d’investissement Novacap.

Aussi, cette acquisition majeure dans le plan d’affaires de Plusgrade survient alors que le marché cible des deux entreprises, c’est-à-dire les grands fournisseurs de services dans le marché mondial du voyage (transporteurs, hôteliers, croisiéristes, etc.), est en pleine ébullition de relance après deux ans de crise de pandémie.

« Cette période de fermeture dans le secteur du voyage a été très difficile pour notre modèle d’affaires de génération de revenus additionnels pour les systèmes de fidélisation de clientèle. Mais grâce à l’appui financier de nos principaux actionnaires, nous avons pu passer au travers et même continuer d’investir dans le développement de produits et la recherche d’opportunités de croissance par acquisition », indique Ken Harris, PDG et co-actionnaire de Plusgrade, lors d’un entretien avec La Presse.

« Mais là, avec la force incroyable de la relance de l’industrie du voyage, nous ne pourrions pas être plus enthousiastes envers les perspectives d’affaires de cette acquisition de Points. »

Bond de croissance

Avec l’apport de Points, Plusgrade accroît sa clientèle internationale de 80 à 140 grandes entreprises du secteur du voyage, du tourisme et des services financiers aux voyageurs.

Par conséquent, le PDG de Plusgrade anticipe une augmentation substantielle du montant de revenus additionnels générés parmi sa clientèle de systèmes de surclassement et de fidélisation commerciale des voyageurs.

Ce montant est maintenant prévu à hauteur de 3,5 milliards US pour l’année 2022, soit presque 60 % de plus que ce qui était déjà prévu seulement chez Plusgrade.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Ken Harris, PDG et co-actionnaire de Plusgrade

Les revenus directs de Plusgrade et sa nouvelle filiale Points proviennent de leur quote-part des revenus additionnels de systèmes de fidélisation qu’elles génèrent pour leur clientèle de grandes entreprises de services aux voyageurs.

En tant que société à capital fermé, Plusgrade ne divulgue pas ses résultats financiers. Mais du côté de Points, dont les actions étaient cotées en Bourse, ses plus récents résultats trimestriels font état de revenus record de 127 millions US pour le trimestre clos le 31 mars, en hausse de 96 % sur un an.

Par ailleurs, avec l’acquisition de Points, l’effectif total de Plusgrade doublera à près de 500 employés.

Cet effectif est réparti entre le siège social de Plusgrade à Montréal et le siège administratif de Points à Toronto, ainsi que leurs bureaux d’affaires à New York, Londres, Dubaï, Singapour et San Francisco.

Et pour la suite ?

« Nous sommes bien établis pour cibler un niveau de 5 à 7 milliards US de revenus additionnels pour notre clientèle de systèmes de surclassement et de fidélisation, répond Ken Harris à la question de La Presse.

« Cette croissance proviendra du développement des nouveaux produits et services, mais aussi de l’acquisition d’entreprises déjà bien établies dans des marchés connexes au voyage, comme les grands sites de divertissement. »

Entre-temps, dans un communiqué transmis à La Presse, le chef de la direction de Points, Rob MacLean, indique que la « combinaison de l’expertise de Points en matière de fidélisation avec les capacités de Plusgrade à dégager de nouvelles sources de revenus pour les partenaires du secteur du voyage représente une occasion passionnante, en particulier dans une industrie en forte reprise. »

Chez Novacap, qui est investie au capital-actions de Plusgrade depuis neuf mois, l’associé principal David Lewin indique que « notre engagement envers Plusgrade est fondé sur notre forte appréciation de son modèle d’affaires, du calibre de son équipe de direction et du potentiel du marché. L’opération d’aujourd’hui (acquisition de Points) témoigne de la mise en œuvre du plan de croissance de Plusgrade. »

À la Caisse de dépôt et placement, qui est investie chez Plusgrade depuis quatre ans, la première vice-présidente et cheffe des placements en entreprises au Québec, Kim Thomassin, considère cette « acquisition transformatrice (pour Plusgrade) crée non seulement un joueur d’envergure internationale, mais elle réunit aussi un vaste bassin de talents doté d’une expertise reconnue en matière de revenus accessoires et de fidélisation dans le secteur mondial du voyage. »