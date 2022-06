Vue aérienne de la Carrière Mathers à Saint-Eustache, la plus grosse productrice de pierre concassée de construction au Québec.

Transaction majeure dans le marché des matériaux de base en construction d’immeubles et de routes au Québec.

Martin Vallières La Presse

Le cimentier Lafarge Canada, une filiale de la multinationale Holcim dans les matériaux de construction, achète l’énorme carrière Mathers à Saint-Eustache, qui est la plus grosse productrice de pierres concassées au Québec.

Lafarge Canada achète aussi l’entreprise Pavage St-Eustache du groupe Mathers, qui est une importante productrice de revêtements routiers à partir de granulats de béton et d’asphalte recyclés.

Avec cette acquisition, Lafarge Canada, qui exploite déjà la cimenterie de Saint-Constant, dans le sud du Québec, devient l’un des plus gros fournisseurs de granulats de pierres pour les chantiers de construction de bâtiments et d’infrastructures routières dans l’est du Canada.

« Il s’agit de la plus importante acquisition au sein de la ligne de produits des Granulats dans l’Est du Canada en plus de 10 ans pour Lafarge », confirme David Redfern, PDG de Lafarge (Est du Canada) dans le communiqué d’annonce de la transaction effectuée en privé avec la famille Mathers.

« Et ce n’est que le début. Le Québec est un marché dynamique et passionnant avec des projections de croissance élevées soutenues par de nécessaires développements d’infrastructures actuels et futurs. »

« Avec cette acquisition ciblée, nous ajoutons à nos activités la plus importante carrière de pierres concassées au Québec et étendons notre influence dans l’industrie, avec la production de béton et d’asphalte recyclés », indique pour sa part Toufic Tabbara, qui est « chef régional » chez le cimentier Holcim Amérique du Nord, la société-mère de Lafarge Canada.

La capacité d’extraction et de production de pierres concassées à la carrière Mathers est décrite à hauteur de 625 tonnes métriques par heure.

Établies depuis près de 60 ans, les deux entreprises de la famille Mathers vendues à Lafarge Canada, Carrière Saint-Eustache et Pavage St-Eustache, regroupent 80 employés.

Ils s’ajouteront à l’effectif de Lafarge Canada qui compte 6 000 employés répartis parmi 350 sites de production et de distribution de matériaux de base en construction d’immeubles et de routes. (béton, agrégats, pierres concassées, asphalte, etc.)

À la direction du Groupe Mathers, qui comprend d’autres entreprises de commerce de détail et de divertissement à Saint-Eustache, la présidente et administratrice, Brigitte Mathers, indique par communiqué que « nous sommes très fiers de ce que nous avons construit au fil des ans avec les opérations de Carrière et Pavage St-Eustache. Ce fut une expérience très enrichissante pour ma famille de pouvoir voir les entreprises se développer. »