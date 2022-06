On pensait l’usine de 117 ans condamnée avec la montée en popularité des contenants en aluminium, mais la consigne élargie sur les contenants en verre lui donne un second souffle.

André Dubuc La Presse

Owens-Illinois Glass de l’Ohio investit 70 millions en quatre ans à ses installations montréalaises de façon à tirer profit de l’élargissement de la consigne au Québec qui entrera en vigueur à l’automne 2023.

« La modernisation de la consigne est un catalyseur si important pour cette installation », a expliqué dans une brève allocution Tim Connors, directeur général, Amérique du Nord, chez Owens-Illinois.

En tout, « 75 000 tonnes de verre qui, historiquement, auraient été envoyées au dépotoir, dans l’avenir, elles iront dans nos fours. C’est un accomplissement remarquable. Cela va porter notre contenu recyclable bien au-dessus de la moyenne de nos usines. Cela va être bien au-dessus de 50 % ».

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Tim Connors, directeur général, Amérique du Nord, chez Owens-Illinois

L’annonce a fait l’objet d’un évènement de presse mardi après-midi à la manufacture de la rue Wellington, à Pointe-Saint-Charles, en présence des ministres Pierre Fitzgibbon et Benoit Charette. Québec participe à hauteur de 21 millions : 19 millions sous forme de prêt et 2 millions sous forme de subvention.

De la collecte sélective à la consigne

Vu la manière dont la collecte sélective fonctionne au Québec, le verre recyclé est tellement contaminé qu’il finit au site d’enfouissement comme matériau de remblayage.

« La consigne assurera à Owens-Illinois une stabilité sur le plan de l’approvisionnement », a confié le ministre de l’Environnement, Benoit Charrette, dans un entretien au terme de l’évènement. « Sans cette réforme, on peut penser que ces investissements n’auraient pas vu le jour, du moins pas dans ces proportions », a-t-il ajouté.

À l’avenir, grâce à la consigne, le verre récupéré sera de meilleure qualité, au point qu’il servira d’intrant à la fabrication de nouveaux contenants de verre par les 400 travailleurs de l’usine.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Tim Connors, directeur général, Amérique du Nord, chez Owens-Illinois, et le ministre Pierre Fitzgibbon

Produire à partir du verre recyclé est un avantage pour Owens-Illinois, car le procédé est moins énergivore et émet moins de gaz à effet de serre. Actuellement, le verre recyclé (souvent importé pour des raisons de qualité) compte pour environ 30 % de la bouteille, précise le ministre Fitzgibbon. Ça sera beaucoup plus, comme l’a souligné M. Connors.

Pérennité assurée

Pour l’activité industrielle sur l’île de Montréal, la pérennité de la verrerie de Pointe-Saint-Charles constitue une bonne nouvelle. Les shops sont une espèce en voie de disparition, comme en témoigne le départ dans les dernières années de la vénérable brasserie Molson pour la banlieue.

Sauf erreur, parmi les complexes industriels d’envergure d’antan, il reste la sucrerie Lantic, boulevard Pie-IX, le cigarettier JTI-Macdonald, rue Ontario Est, Robin Hood, rue Notre-Dame Ouest, près de Saint-Henri, et Five Roses, au bassin Peel. On doit aussi y ajouter la brasserie Labatt, dans l’arrondissement de LaSalle, de construction plus récente.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE L’usine d’Owens-Illinois, rue Wellington

L’usine d’Owens-Illinois, où se sont succédé jusqu’à quatre générations de verriers au sein d’une même famille, produit 1,5 million de contenants par jour, 360 jours par année. Elle fournit le marché canadien et le nord-est des États-Unis.

Sur la somme de 70 millions, plus de la moitié a déjà été investie. Elle a servi à acquérir une nouvelle fournaise B, celle qui traite le verre ambré dont l’exemple le plus commun est la bouteille de bière brune de 341 millilitres. L’argent sert aussi à l’acquisition de trois machines de formage.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La cour de l’usine

« Avant, avec nos vieillies machines, c’était complexe de changer de produits », a indiqué Mathieu Bouchard, directeur d’unité manufacturière. « En grande majorité, on faisait de la bouteille de bière brune. Maintenant, avec notre nouveau four B, on est plus flexibles. On est capables d’avoir des changements de couleur de verre. On est capables d’aller vers des bouteilles de différents formats qu’on était incapables de faire avant. » L’usine a ainsi commencé à produire des bouteilles de vin de verre ambré.

Le four A, quant à lui, se spécialise dans le verre clair. L’usine montréalaise est reconnue pour son expertise dans les bouteilles de spiritueux à travers le réseau des 18 usines nord-américaines d’Owens-Illinois. Elle effectue 225 changements de production par année, le plus grand nombre parmi le réseau de l’entreprise, indique M. Bouchard.