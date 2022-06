(Laval) Le fabricant de produits de bois d’ingénierie Uniboard Canada a annoncé mardi un investissement de 250 millions pour moderniser son usine de Val-d’Or, avec une aide financière de 80,5 millions du gouvernement du Québec.

La Presse Canadienne

Le projet Renaissance comprend l’achat et l’installation d’une nouvelle presse de panneaux de particules et d’une chaîne de finition, ainsi que la construction de bâtiments qui serviront à l’expédition. Il devrait permettre de consolider 189 emplois sur le site, en plus d’en créer 26 autres, a indiqué le cabinet du ministre de l’Économie et de l’Innovation dans un communiqué.

Les travaux commenceront cet été et la mise en service de la nouvelle presse est prévue pour le début de 2025, a précisé l’entreprise.

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation a accordé un prêt de 78 millions au projet par l’entremise du programme Essor, géré par Investissement Québec, tandis que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a versé une subvention de 2,5 millions issue du Programme Innovation Bois.

Fondée en 1982, Uniboard Canada se spécialise dans la fabrication de produits de bois d’ingénierie. La société établie à Laval compte 851 employés au Québec, répartis dans quatre usines, soit à Val-d’Or, à Sayabec et à Mont-Laurier, ainsi qu’à son siège social de Laval.