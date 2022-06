Enfin transactionnel. Plus de deux ans après l’annonce de sa création par le gouvernement Legault, afin de stimuler l’achat local, le Panier Bleu permettra aux consommateurs de faire des achats directement sur la plateforme réunissant des commerçants québécois dès l’automne prochain.

Nathaëlle Morissette La Presse

Panier Bleu qui était au départ un OBNL devient une société privée bénéficiant de la participation financière de Desjardins, Investissement Québec, le Fonds de solidarité FTQ et Lightspeed.

« C’est avec fierté que je vous annonce que c’est chose faite », a lancé en point de presse lundi, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

« On ne fermera pas Amazon demain et on en est conscient », a toutefois admis le directeur général du Panier Bleu, Alain Dumais, également sur place lors de l’annonce. Selon lui, la plateforme devient une alternative pour les consommateurs qui veulent encourager les commerçants d’ici.