(Vancouver) Telus a annoncé jeudi avoir signé une entente qui la verra acquérir LifeWorks pour 2,9 milliards, en incluant la dette.

La Presse Canadienne

LifeWorks, anciennement connue sous le nom de Morneau Shepell, aide les sociétés qui offrent des programmes de soins personnalisés à leurs employés et leur famille, qui gèrent des régimes de retraite et des avantages sociaux, et proposent des services de conseils pour la retraite.

En vertu de l’accord, les actionnaires de LifeWorks auront l’option de recevoir 33 $ en espèces ou 1,0642 actions de Telus pour chacune des actions de LifeWorks qu’ils détiennent, sous réserve d’une répartition proportionnelle.

La proportion d’espèces et d’actions sera limitée de telle sorte que Telus payera pour la moitié de l’entente en espèces et l’autre moitié en actions.

L’action de LifeWorks a clôturé à 18,20 $ mercredi à la Bourse de Toronto. L’action de Telus a clôturé à 29,36 $.

L’entente est conditionnelle à l’appui des deux tiers des actionnaires de LifeWorks, ainsi qu’à l’approbation du tribunal et d’autres organismes réglementaires. Les deux sociétés espèrent qu’elle pourra être conclue au quatrième trimestre de 2022.