Déjà un des plus importants actionnaires de BRP, la Caisse de dépôt et placement du Québec augmente sa participation dans le constructeur de véhicules récréatifs de Valcourt à coups de dizaines de millions de dollars depuis trois semaines.

Richard Dufour La Presse

La Caisse a notamment acheté de gros blocs d’actions de BRP le 3 juin ainsi qu’au cours de la séance suivante alors que le titre chutait fortement après le dévoilement de la performance de début d’exercice de l’entreprise.

Outre ces achats effectués ce mois-ci, la Caisse a acheté d’importants blocs d’actions de BRP durant les séances du 24 et du 25 mai. Le plus gros investisseur institutionnel au Québec a ainsi acheté pour 50 millions de dollars d’actions de BRP entre le 24 mai et le 6 juin.

Ces transactions réalisées sur la faiblesse du titre sont enregistrées alors qu’un épisode particulièrement aigu de volatilité frappe le marché boursier dans son ensemble.

Avant ces récents achats sur le marché ce printemps, la Caisse détenait déjà 4,8 millions d’actions à droit de vote multiple de BRP. La participation totale de la Caisse en actions de BRP atteint maintenant près de 13 %, ce qui en fait un des plus importants actionnaires avec Bain Capital, Fidelity, Mackenzie et le Groupe Beaudier (famille Beaudoin/Bombardier).

L’achat d’actions de BRP est réalisé à des fins d’investissement et la Caisse pourrait accroître ou diminuer ce placement en fonction des conditions du marché ou d’autres facteurs pertinents, lit-on dans un document déposé auprès des autorités.

Fidèle à son habitude lorsqu’elle procède à des investissements boursiers significatifs, la Caisse précise qu’à titre d’actionnaire de BRP, elle peut engager des discussions avec d’autres actionnaires ou avec la direction et le conseil d’administration de BRP concernant les affaires, les opérations ou les plans futurs de l’entreprise.

La décision de la Caisse de bonifier sa mise dans BRP survient alors que la direction s’apprête à préciser ses cibles financières. Les principaux dirigeants de BRP sont à Orlando ce mercredi pour discuter avec des investisseurs et tenter d’améliorer la visibilité pour ainsi rassurer actionnaires et analystes.

Le PDG, José Boisjoli, le chef des finances, Sébastien Martel, et d’autres membres du comité de direction doivent notamment une mise à jour du plan quinquennal et répondre à différentes questions.

Des informations additionnelles entourant le lancement de nouveaux produits, comme la moto électrique, sont également attendues. Les présentations sont retransmises en direct dans le cadre d’une webdiffusion accessible à tous dès 8 h.

L’action de BRP a clôturé à 81,19 $ mardi à Toronto. Le titre avait reculé jusqu’à 73 $ en mars après avoir atteint un sommet de 129 $ en septembre dernier.