Spotify

Un milliard d’utilisateurs visés d’ici 2030

(New York) Spotify vise un milliard d’utilisateurs d’ici 2030 et un chiffre d’affaires de 100 milliards de dollars US d’ici dix ans, ce qui reviendrait à quasiment décupler ses revenus, a indiqué mercredi le service audio en ligne.