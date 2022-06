Les revenus de Transcontinental se sont chiffrés à 715,5 millions, en hausse de 14,8 % par rapport à ceux de 623,3 millions obtenus un an plus tôt.

(Montréal) Transcontinental a affiché mercredi un bénéfice net attribuable aux actionnaires en baisse de plus de 20 % pour son plus récent trimestre, ce que l’imprimeur et emballeur a attribué à la fin d’une subvention salariale pour la COVID-19.

La Presse Canadienne

La société montréalaise a fait état d’un profit de 28,3 millions, soit 33 cents par action, pour son deuxième trimestre clos le 1er mai, ce qui se comparait à un bénéfice de 35,6 millions, ou 41 cents par action, pour la même période l’an dernier.

Les résultats de l’an dernier comprenaient une aide de la subvention salariale d’urgence du Canada de 7,5 millions.

Le profit ajusté du plus récent trimestre a atteint 41,7 millions, ou 48 cents par action, comparativement à celui de 47,8 millions, ou 55 cents par action, du deuxième trimestre de l’an dernier.

Les revenus se sont chiffrés à 715,5 millions, en hausse de 14,8 % par rapport à ceux de 623,3 millions obtenus un an plus tôt. Les revenus des activités d’emballage ont grimpé de 21 % et ceux des activités d’impression ont progressé de 9 %.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 43 cents par action à partir de revenus de 678,7 millions, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.