Les actionnaires de Shopify ont voté mardi pour consolider le poids du vote du fondateur et chef de la direction de l’entreprise, Tobi Lütke, tant et aussi longtemps qu’il y œuvrera et s’assurer que lui, sa famille et ses affiliés détiendront 40 % des droits de vote de l’entreprise.

Tara Deschamps La Presse Canadienne

L’approbation obtenue lors de l’assemblée générale annuelle de Shopify dresse la table à une nouvelle structure de gouvernance d’entreprise qui accordera à M. Lütke des actions de fondateur non transférables.

La proposition s’est heurtée à l’opposition d’au moins un cabinet de conseil, Glass, Lewis & Co, qui juge que cette décision limite les droits des actionnaires et protège de manière inadéquate les intérêts des actionnaires minoritaires.

Les actionnaires ont également approuvé un fractionnement des actions de catégories A et B à raison de 10 pour 1. Shopify a fait valoir qu’il s’agissait d’un moyen de rendre les actions avec droit de vote plus abordables pour un segment plus large de la population et de diversifier sa base de propriété.

Shopify n’a pas immédiatement précisé quelle marge d’approbation elle avait obtenue pour les deux mesures.

Ces changements interviennent alors que le cours de l’action de Shopify a plongé ces derniers mois, même si les dirigeants de l’entreprise, incluant M. Lütke, ont souligné il y a un mois, sur le réseau social Twitter, qu’ils achetaient des actions pour démontrer leur confiance vis-à-vis de la performance future de l’entreprise.