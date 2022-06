Metrio a été fondée en 2009 et a travaillé avec plus de 5000 utilisateurs dans plus de 100 entreprises mondiales pour améliorer la façon dont elles récoltent, évaluent et partagent leurs données.

Nasdaq a annoncé jeudi qu’elle ferait l’acquisition de la société montréalaise de déclaration de performance et d’analyse Metrio dans le but de renforcer et d’améliorer ses services environnementaux, sociaux et de gouvernance.

La Presse Canadienne

Selon Nasdaq, la plateforme de Metrio est « complémentaire » à sa suite complète de solutions de déclaration de performance et de développement durable.

Le siège social de Metrio devrait demeurer à Montréal.

La transaction devrait être finalisée d’ici la mi-juin.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été dévoilées.