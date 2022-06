La biotech montréalaise Thérapeutique Repare voit son action exploser en Bourse jeudi après l’annonce d’un partenariat avec le géant pharmaceutique Roche.

Richard Dufour La Presse

L’accord de licence et de collaboration entre les deux entreprises porte sur le développement et la commercialisation du produit camonsertib (aussi connu sous l’appellation RP-3500), de Repare, pour le traitement de tumeurs très ciblées.

Roche assumera le développement du camonsertib avec la possibilité d’étendre le développement à d’autres tumeurs et à de multiples études de combinaison.

L’entente prévoit un paiement initial de 125 millions US à Repare. L’entreprise montréalaise est aussi admissible à recevoir jusqu’à 1,2 milliard US à l’atteinte de différents jalons cliniques, réglementaires et commerciaux.

Le titre de Repare a débuté la séance de jeudi en hausse de 25 % au NASDAQ.

L’analyste David Martin, chez Bloom Burton, soutient que Repare obtient enfin le respect qu’elle mérite. « Cette entente vient valider la valeur de Repare », souligne-t-il dans une note envoyée à ses clients.

David Martin rappelle au passage qu’il avait précédemment qualifié le camonsertib de « Rodney Dangerfield des médicaments oncologiques » parce qu’il estimait que le marché n’accordait pas au produit le respect qu’il méritait. La situation s’expliquait notamment, selon lui, par des attentes exagérées et la faiblesse générale observée dans le secteur.

Chez Guggenheim, l’analyste Charles Zhu estime que le « sentiment tiède » des investisseurs envers le camonsertib a souvent été mal aligné avec l’enthousiasme des cliniciens dans le passé même après la publication de données prometteuses.

Son collègue Joseph Catanzaro, de la firme Piper Sandler, qualifie de son côté l’entente de « bonne affaire » pour Repare parce qu’elle permet à l’« utilité potentielle du produit d’être pleinement explorée » tout en déchargeant les couts de développement et en conservant la possibilité de participer au potentiel à long terme.

De plus, ajoute-t-il, l’accord finance Repare jusqu’en 2026 et lui permet d’avancer « agressivement » avec le reste de sa gamme de produits en développement en oncologie de précision.

David Martin ajoute que cette entente est un des plus importants octrois de licences dans le secteur biopharmaceutique qu’il a vu au cours des 18 derniers mois.

Inscrite au NASDAQ depuis deux ans, Repare se spécialise dans les traitements de cancer pour des patients ayant une déficience génétique.

Après avoir fixé le prix initial de son action à 20 $ US lors de son premier appel public à l’épargne en juin 2020, l’action de Repare avait dépassé la barre des 40 $ US en janvier l’an passé avant de reculer jusqu’à 8 $ ce mois-ci dans une descente reflétant celle du marché boursier dans son ensemble en lien avec le contexte macroéconomique, les craintes inflationnistes et la montée des taux d’intérêt.

Repare a été fondée en 2016 par les chercheurs et professeurs Daniel Durocher, Frank Sicheri et Agnel Sfeir.

Neuf des 10 analystes ayant l’œil sur Repare recommandent l’achat de son action.