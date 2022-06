Investissement à Laval

Tout baigne dans l’huile pour Aliments Morehouse

Chaque Québécois compte en moyenne six pots de produits Morehouse – sous différentes marques – dans son frigo, selon la présidente-directrice générale de l’entreprise, Karina Massicotte. Pourtant peu connu des consommateurs, le plus grand manufacturier de vinaigrettes et de moutardes au pays roule à plein régime et triplera sous peu sa production grâce à la construction d’une nouvelle usine à Laval, qui sera en fonction au début de 2023.