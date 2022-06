Les vinaigrettes et trempettes Le Grec, des moutardes de Dijon signées Joe Beef et une panoplie de condiments emballés sous différentes marques, voilà ce qui est produit à l’usine d’Aliments Morehouse Canada, située à Lachine.

Chaque Québécois compte en moyenne six pots de produits Morehouse – sous différentes marques – dans son frigo, selon la présidente-directrice générale de l’entreprise, Karina Massicotte. Pourtant peu connu des consommateurs, le plus grand manufacturier de vinaigrettes et de moutardes au pays roule à plein régime et triplera sous peu sa production grâce à la construction d’une nouvelle usine à Laval, qui sera en fonction au début de 2023.

Nathaëlle Morissette La Presse

L’entreprise emballe chaque jour 250 000 pots de moutarde, vinaigrette et autres trempettes dont les formats varient entre 250 ml et 810 ml. Mais l’espace à l’usine actuelle – où Aliments Morehouse est locataire – commence à manquer, reconnaît Karina Massicotte au cours d’une entrevue accordée en compagnie du directeur des ventes, Jean-Louis Chaussé.

L’entreprise déménagera donc ses pénates à Laval. La première pelletée de terre visant à lancer le début des travaux, dont le montant précis n’a pas été révélé mais qui s’élève à plusieurs millions de dollars, se fera ce mercredi après-midi sur le futur site situé aux abords de l’autoroute 440. Le projet signé Montoni sera achevé au début de l’année 2023.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Karina Massicotte, présidente-directrice générale d’Aliments Morehouse

« Ce projet-là, j’y travaille depuis 2018 », lance d’emblée Mme Massicotte, qui est également actionnaire majoritaire de l’entreprise. « En 2002, on a signé un bail de 20 ans, donc il venait à échéance. On a décidé de faire le grand saut en ayant une bâtisse à nous qui convenait mieux à nos besoins. On a triplé notre chiffre d’affaires et nos installations actuelles sont vraiment trop petites. On n’a plus d’espace. »

Ainsi, dès le début de l’année 2023, Aliments Morehouse élira domicile dans son nouveau siège social de 70 000 pieds carrés. Aux 60 employés qui travaillent déjà pour l’entreprise s’ajoutera une trentaine d’autres.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR ALIMENTS MOREHOUSE La future usine d’Aliments Morehouse

« C’est une usine comme il s’en fait peu au Québec », affirme Karina Massicotte, qui ajoute dans la foulée que les équipements seront à la fine pointe de la technologie. Montoni s’engage pour sa part à concevoir un bâtiment vert, notamment en assurant une meilleure qualité de l’air et en permettant de réduire de 30 % la consommation d’eau potable.

Avec ce déménagement, l’entreprise, qui vend déjà ses produits à la grandeur du pays, souhaite étendre ses tentacules à l’international, notamment aux États-Unis, confirme M. Chaussé. « Le démarchage avec des clients internationaux est déjà entamé », mentionne-t-il.

Une américaine devenue québécoise

Pour la petite histoire, Morehouse a été fondée en 2000, moment où des investisseurs américains acquièrent l’entreprise québécoise en faillite Deli K, manufacturier de moutarde pour des marques privées. Puis, il y a six ans, Aliments Morehouse a fait l’acquisition de la marque Le Grec, dont les produits se retrouvent sur les tablettes de tous les supermarchés. En 2019, Karina Massicotte, qui travaillait déjà au sein de l’entreprise, devient l’actionnaire majoritaire à 60 %, avec l’appui des Fonds régionaux FTQ. « Dans quelques mois, je ferai l’acquisition de l’autre 40 % », annonce-t-elle fièrement. D’américaine, Aliments Morehouse est passée à des mains québécoises. « D’habitude, c’est le contraire », rappelle Mme Massicotte.

Et l’entreprise n’a pas fini de grossir. « Je crois beaucoup aux acquisitions d’entreprises. On va commencer à regarder pour des partenariats et des acquisitions pour des marques qui nous ressemblent. »