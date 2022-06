Malgré les risques de perturbations, la demande pour les billets d’avion ne faiblit pas. Au contraire, elle augmente au fur et à mesure du trimestre aussi bien pour les vols touristiques aux États-Unis et à l’international que pour les voyages d’affaires, souligne Delta dans un document boursier.

(New York) La compagnie américaine Delta a indiqué jeudi qu’elle prévoyait de revenir ce trimestre à un chiffre d’affaires équivalent à celui de 2019, avant la pandémie, la forte demande permettant de compenser l’augmentation des coûts, dont celui du kérosène.

Agence France-Presse

Le groupe prévoit pourtant de proposer sur la période moins de sièges à la vente, afin de conserver plus de marge de manœuvre en cas d’imprévus.

Delta a encore dû annuler plus de 700 vols entre vendredi et lundi, long week-end aux États-Unis, après l’annulation de plusieurs autres centaines de vols les deux week-ends précédents.

La compagnie a annoncé, la semaine dernière, que pour diminuer le risque de perturbations, elle avait réduit son programme d’environ 100 vols par jours entre le 1er juillet et le 7 août. Elle mettait alors en avant les problèmes liés aux conditions météorologiques, au contrôle du trafic aérien, au manque de personnel chez ses fournisseurs et aux congés maladies pour cause de COVID-19 plus élevés que prévu.

Malgré les risques de perturbations, la demande pour les billets d’avion ne faiblit pas. Au contraire, elle augmente au fur et à mesure du trimestre aussi bien pour les vols touristiques aux États-Unis et à l’international que pour les voyages d’affaires, souligne Delta dans un document boursier.

Les prix augmentent en conséquence, dopant le chiffre d’affaires de l’entreprise, qui devrait atteindre l’équivalent de celui du deuxième trimestre de l’année 2019, considérée comme la période de référence dans le transport aérien puisque la pandémie a fait chuter le secteur. La compagnie s’attendait auparavant à ce que ses revenus s’affichent en baisse de 3 % à 7 %.

Dans le même temps, les coûts par siège devraient augmenter de 20 % à 22 % (contre 17 % prévu auparavant), Delta imputant notamment ce relèvement à des dépenses plus élevées pour les ventes de ses billets et pour s’assurer que ses vols arrivent à l’heure.

La compagnie s’attend aussi à un coût du kérosène compris entre 3,60 et 3,70 dollars le gallon, contre 3,20 à 3,35 dollars auparavant.

Delta a, malgré tout, relevé la fourchette basse de sa marge opérationnelle, désormais attendue entre 13 % et 14 %, contre 12 % et 14 % auparavant. Cela reste entre 3 à 4 points de pourcentage plus bas qu’en 2019.