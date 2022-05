Le 9 mai, l’organisme de réglementation a déposé une demande pour bloquer l’achat de Shaw par Rogers, faisant valoir que la transaction entraînerait une détérioration du service et ferait grimper les prix pour les consommateurs.

Rogers et Shaw ont accepté une injonction provisoire

(Gatineau) Le Bureau de la concurrence a indiqué lundi que Rogers Communications et Shaw Communications avaient convenu d’une injonction provisoire qui les empêche de conclure leur projet de fusion de 26 milliards d’ici à ce que le Tribunal de la concurrence ait entendu et tranché la demande de contestation déposée par le commissaire.

La Presse Canadienne

Selon l’organisme de réglementation, Rogers et Shaw ont également accepté la demande du commissaire de la concurrence au sujet de la tenue d’une audience accélérée devant le Tribunal.

Rogers a également convenu de ne pas limiter la capacité de Shaw à exploiter, maintenir, améliorer ou étendre ses activités sans fil.

Il a également allégué que le retrait de Shaw en tant que concurrent annulerait les progrès réalisés en matière de concurrence dans le secteur canadien des télécommunications au fil des ans.

Plus tôt ce mois-ci, Rogers et Shaw ont annoncé qu’ils défendraient leur accord et lutteraient contre les efforts du commissaire pour le bloquer.